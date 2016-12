Legge elettorale, Vendola apre a Fi

17:03 - All'indomani dell'invito di Silvio Berlusconi a creare un'inedita alleanza Forza Italia-Sel-M5S per la riforma del sistema di voto, il leader di Sinistra, ecologia e libertà, Nichi Vendola, si mostra possibilista: "Credo che ci sia la necessità di mettere mano in qualunque forma, da subito, alla legge elettorale per cancellare per sempre il 'Porcellum'. Fui io il primo, dopo il voto di febbraio, a proporre un governo di scopo", ha dichiarato Vendola.