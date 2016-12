19:37 - La discussione della Consulta sulla questione di costituzionalità sollevata sulla legge elettorale inizierà mercoledì mattina alle 9.30, come si apprende da fonti della Corte costituzionale. Si accelerano dunque i tempi sull'ammissibilità del ricorso: in un primo momento si era parlato di una valutazione in tal senso non prima di metà gennaio.