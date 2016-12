Legge elettorale, Boldrini contro M5S: "La Camera legittimata ad operare"

14:16 - Duro botta e risposta tra la presidente della Camera, Laura Boldrini, e alcuni parlamentari del M5S, per la decisione della Consulta che ha ritenuto incostituzionale la legge elettorale. "Questa Camera è pienamente legittima e legittimata ad operare", ha rivendicato la Boldrini replicando così a un grillino che ha sostenuto che i deputati non siano più legittimati dopo la sentenza.

"Abbiamo chiesto una capigruppo e la presidente ce la ha negata", ha detto il capogruppo Alessio Villarosa che ha spiegato di aver chiesto prima per telefono e poi per iscritto una immediata convocazione della capigruppo per calendarizzazione della reintroduzione del Mattarellum. Il deputato ha sostenuto di aver avuto un diniego e ne ha chiesto le ragioni. "E' falso", ha replicato Boldrini, che ha letto una propria lettera di risposta a Villarosa in cui gli chiedeva di precisare l'oggetto della richiesta "visto che la lettera conteneva solo che si tenesse una discussione".



Agli attacchi di M5S, Boldrini ha poi risposto: "State dando uno spettacolo non degno di questo Parlamento". Le parole sono state riprese da Mauro Ottobre, che ha chiesto di "non fare più assistere alle scolaresche questi spettacoli in Aula".



M5s: "A luglio avevamo chiesto un intervento per l'incostituzionalità del Porcellum" - "Il "Porcellum" è una legge truffa incostituzionale, ma il governo Letta non ha fatto nulla in questi mesi per sostenere la posizione emersa dalla Consulta. Eppure il 17 luglio 2013 il Movimento 5 Stelle con una interpellanza dell'intero gruppo parlamentare al Senato aveva chiesto esplicitamente al governo di schierarsi a sostegno di questa tesi ed agire di conseguenza di fronte gli organi dello Stato. Non ha mai ricevuto alcuna risposta". A ricordarlo è il gruppo M5S del Senato in una nota.



M5s: "Adesso tutti a casa" - "Il silenzio di Letta e compagnia in questi mesi - si legge ancora nella nota del M5s - è stata la risposta. L'illegittimo governo Letta sta dalla parte del regime partitocratico e contro lo Stato di diritto. Napolitano si dimetta, si ripristini subito la legge elettorale precedente (Mattarellum) e si vada subito al voto! La nuova legge elettorale, da discutere con i cittadini deve essere di competenza del prossimo Parlamento. Tutti a casa!".