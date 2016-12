Legge di stabilità, per i consumatoriin arrivo una stangata per tutti

20:05 - Che si sia statali, dipendenti o pensionati, che si viva in affitto o in una casa di proprietà, secondo le simulazioni di Adusbef e Federconsumatori le tasse sembrano destinate ad aumentare dopo l'approvazione della legge di stabilità. Anche se, non essendo ancora noto il testo della manovra, il calcolo è effettuato solo sulla base delle indiscrezioni circolate finora.

Ecco comunque, in base ai calcoli delle due associazioni di consumatori, come cambieranno i conti delle famiglie.