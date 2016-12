17:01 - Umberto Bossi, Matteo Salvini, Giacomo Stucchi, Manes Bernardini e Roberto Stefanazzi: sono questi i 5 candidati che raccoglieranno le firme per la corsa alla segreteria federale della Lega Nord. Sono stati ammessi dal comitato esecutivo come ha riferito Roberto Calderoli. Altri precandidati, come Gianluca Pini, non sono stati ammessi per "difetti di forma" nella presentazione.