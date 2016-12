Lega: introdurre pedaggio su Salerno-Reggio Calabria e su Gra di Roma

15:26 - Pedaggio sulla Salerno-Reggio Calabria, sul Grande raccordo anulare di Roma e sull'autostrada che dalla Capitale porta all'aeroporto di Fiumicino. La richiesta di introdurre il pagamento su questi collegamenti stradali viene da un emendamento presentato dalla Lega nord alla legge di Stabilità. In un'altra proposta si chiede di tagliare i 340 milioni che il provvedimento assegna nel triennio all'autostrada A3.

Il primo emendamento del Carroccio autorizza l'Anas ad "applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali a gestione diretta" indicati in un elenco, con 20 tratte, le prime due delle guardi riguardano Roma (Gra e autostrada per Fiumicino), seguite dalla Salerno-Reggio Calabria.



Le altre tratte indicate sono per la maggior parte nel Centrosud, ma ve ne sono anche tre al Nord: la Ferrara-Porto Garibadi, Torino-Caselle, raccordo A4-Trieste.



Il secondo emendamento, firmato dal capogruppo Massimo Bitonci, taglia il finanziamento triennale alla A3 (50 milioni nel 2014, 170 nel 2015 e 120 nel 2016) per il Macrolotto che arriva allo svincolo di Altilia.