Leadership Pd, Renzi: gonfino pure tessere alla fine contano le primarie

18:36 - "Silvio Berlusconi non ha i numeri per mandare a casa il governo Letta". E' quanto ha affermato il candidato alla segreteria del Pd, Matteo Renzi. Questo, ha aggiunto il sindaco di Firenze, deve però valere "come elemento che toglie ogni alibi all'esecutivo". Sul nodo decadenza del leader Pdl, Renzi ha detto: "Credo che non ci sia niente di male nel voto palese".

"Possono gonfiare quello che vogliono ma non si elegge così il segretario, se anche tra gli iscritti vincesse Paolo Bianchi, poi dipende dalle primarie. IL segretario del Pd non lo eleggono i tesserati più o meno gonfiati ma i cittadini che l'8 dicembre vanno a votare", ha poi dichiarato Renzi, al Messaggero, parlando dell'exploit del tesseramento.



"Subito riforma elettorale e stop a Senato" - Il sindaco di Firenze è tornato sulle riforme necessaria da fare, tra cui quelle "istituzionali e costituzionali per rendere il Paese all'altezza delle aspettative: una legge elettorale chiara come il modello dei sindaci e via il Senato, basta, stop, ora è un ping pong che fa sbadigliare, moltiplica i tempi e la burocrazia".



"Letta faccia bene le cose, io faccio tifo per lui" - Su una eventuale sfida con Letta per le primarie, "non rispondo al gioco di cosa verrà intanto vediamo di vincere questa battaglia, Letta faccia buon lavoro che deve fare nell'interesse dell'Italia. Se Letta fa le cose io faccio il tifo per lui e se divento segretario del Pd dico 'caro governo ti aiuto a fare le cose".



"Riforma Fornero va bene" - "La riforma Fornero andava bene, perderò qualche voto ma lo dico. La riforma non era sbagliata ma va trovata la soluzione per gli esodati perché - ha sottolineato il sindaco - è inaccettabile che lo Stato fa un patto e poi ti frega".



"Grillo, elettori delusi" - Renzi ha poi attaccatto Grillo. "E' stato bravissimo a nascondere la notizia: ha parlato di tutto tranne che la sconfitta in Trentino, dove ha perso 3 voti su 4. Gli elettori sono delusi, sono stanchi, gli avevano detto 'cambia l'Italia' e lui si è nascosto sul tetto, mi sembra il tacchino di Bersani".



"Berlusconi, meglio voto palese" - Questione decadenza di Berlusconi. "Credo che non ci sia niente di male nel voto palese se questo significa chiedere ad un senatore di essere responsabile del suo voto, l'idea del voto palese è sacrosanta non ci vedo niente di male, mi dispiacerebbe ci fossero giochini alle spalle un po' stravaganti. Temo - ha spiegato Renzi - qualcuno tra i 5 stelle voti contrariamente a quello che dice, non avrei dubbio sul fatto che sia meglio il voto paese nel rispetto delle regole".