Lavoro, Letta: "Vertice Ue a Roma"

19:36 - Il vertice Ue sul lavoro si terrà a Roma ad aprile del 2014. Lo ha annunciato il premier, Enrico Letta, che ha incassato i sì di Francois Hollande e Angela Merkel sullo svolgimento del summit nella Capitale. "E' una prova di fiducia e una grande occasione per l'Italia che dobbiamo sfruttare al massimo", ha commentato Letta. "La disoccupazione dei giovani - ha aggiunto - è il grande incubo che ci portiamo dietro da questa crisi".

"E' una grande occasione perché si è deciso che la prossima conferenza dei Capi di Stato e di governo sul tema dell'occupazione dei giovani sarà ospitata in Italia, a Roma, nella prima parte dell'anno prossimo", ha detto. "E' un grande gesto di fiducia nei confronti dell'Italia", ha sottolineato ancora il premier, aggiungendo: "Dopo la Germania e la Francia, toccherà a Roma: porteremo proposte, discuteremo con le parti sociali, per noi è una grande occasione".



"La disoccupazione giovanile - ha proseguito - è l'incubo nazionale ma anche il grande tema europeo, quindi credo che questa occasione dobbiamo sfruttarla al massimo, a partire dalle conclusioni di questa conferenza". "C'è bisogno di dare un'accelerazione a molte decisioni che sono state prese in materia di disoccupazione giovanile", ha sottolineato. "Credo che dobbiamo assolutamente cogliere quest'occasione", ha ribadito. E infine: "Mettere al centro dell'attenzione la disoccupazione dei più giovani al centro delle preoccupazioni europee è una vittoria che consideriamo nostra".



Hollande: "Da gennaio misure ad hoc" - Nel vertice sull'occupazione dei giovani i leader europei hanno confermato "l'impegno" a garantire dal primo gennaio 2014, in quei Paesi che hanno presentato il piano di garanzia, per ogni giovane una soluzione di avviamento all'impiego o alla formazione, a quattro mesi dalla fine degli studi. Lo hanno precisato il presidente francese, Francois Hollande, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel, nella conferenza stampa di chiusura.