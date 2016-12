13:41 - "Quello sulla decadenza di Berlusconi non sarà un voto sulla persona, ma sul suo status di parlamentare". Pertanto, secondo Linda Lanzillotta, esponente di Scelta Civica in seno alla Giunta per il regolamento del Senato, "non sarà necessario il voto segreto". "Non reinterpretiamo il regolamento - ha aggiunto la Lanzillotta - perché è la prima volta che si applica legge Severino".