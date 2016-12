La Camera dà la fiducia a Letta con 379 voti a favore e 212 contrari

La Camera dà la fiducia al premier Enrico Letta. I voti a favore del suo governo sono stati 379, 212 i no e due gli astenuti. Nel suo discorso, il presidente del Consiglio aveva assicurato che avrebbe evitato di "rigettare nel caos il Paese proprio mentre si sta rialzando" e aveva parlato di "un nuovo inizio".

19:35 Letta: "Non sottovalutate mossa Ncd"

"Se sottovalutate quello che sta accadendo fate un grande errore" perché se pensate che sia un "gioco delle parti" non avete colto "l'avvenimento politico principale degli ultimi venti'anni". Così il premier Enrico Letta, durante la replica in Senato, a proposito della nascita del Nuovo centrodestra.

19:21 Letta: "Ripresa a portata di mano"

"Dopo sette mesi di azione di governo posso dire che gli indicatori ci dicono che la ripresa c'è ed è a portata di mano", ma è evidente che non avrà effetti immediati sulla crisi sociale, per questo parallelamente alle misure per sostenere la ripresa, servono "misure tese a lenire gli effetti sociali della crisi". Così il premier Enrico Letta, durante la replica in Senato.

17:34 Legge voto, Boldrini: nessuno scontro tra Aule

Da parte della Camera non c'è alcuna volontà "di scippo o di competizione con il Senato" sulla legge elettorale. Lo ha ribadito Laura Boldrini nella lettera che ha inviato a Pietro Grasso, rinnovando il suo appello ai gruppi parlamentari perché sul tema trovino un'intesa. I due presidenti delle Camere dovranno concordare quale Aula esaminerà la riforma in prima lettura. I capigruppo hanno manifestato "apprezzamento" per le parole della Boldrini.

16:19 Letta chiede la fiducia in Senato

Letta sta parlando nell'Aula del Senato, dove legge l'intervento presentato in mattinata alla Camera. I banchi del governo sono al completo.

15:54 Camera, Letta ottiene la fiducia

L'Aula della Camera ha confermato la fiducia al governo Letta approvando la mozione di maggioranza con 379 sì, 212 no e due astenuti.

14:12 Discorso Letta, Renzi soddisfatto ma tace

Nonostante il silenzio che si è imposto al suo arrivo a Firenze, Matteo Renzi è apparso visibilmente soddisfatto del discorso di Enrico Letta alla Camera. Ma chi è vicino al sindaco-segretario fa notare che i principali temi toccati da Letta sono tra quelli che Renzi aveva esaminato e concordato con il premier. Tra questi abolizione delle province, conferma del maggioritario e stop al finanziamento pubblico dei partiti.

13:30 Brunetta: "Da Letta discorso pessimo e arrogante"

"Quello del presidente del Consiglio è un discorso pessimo, arrogante, fuori dal mondo. Un discorso sul nulla, in attesa dei diktat di Renzi, in attesa che Renzi riempia il programma di Letta di nuovi contenuti". Così Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ha commentato il discorso del premier a Montecitorio.

12:43 Scontro Letta-M5S, Pd: grillini fascisti

Durissima la reazione dei deputati M5S a Enrico Letta quando. Riccardo Nuti e altri suoi colleghi si sono alzati e hanno inveito urlando mentre dai banchi del Pd si applaudiva e si urlava "fascisti, fascisti"!. Il Pd in piedi ha applaudito Letta quando ha detto che è inaccettabile dare del disonesto a chicchessia.

12:26 Letta difende i giornalisti, il M5S insorge

"Pensavo che le accuse di Grillo ai giornalisti Oppo e Merlo fossero una gaffe e immaginavo che si finisse e invece vedo, collega Nuti, che lei ha rilanciato che o i giornalisti scrivono le cose che vi piacciono o vengono messi alla gogna. E' inaccettabile". Enrico Letta lo ha detto durante la sua replica agli interventi in Aula, scatenando le proteste dei daputati M5S.

12:24 Presentata la risoluzione della maggioranza

E' stata presentata alla Camera una risoluzione a sostegno del governo e sottoscritta da tutti i capigruppo di maggioranza. Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il vicepresidente Roberto Giachetti. Enrico Letta chiederà la fiducia su questo documento.

12:13 Quagliariello: serve maggioranza con spirito esecutivo

"Lo spirito che c'è nel governo si deve trasferire anche nella maggioranza". E' l'auspicio del ministro per le Riforme, Gaetano Quagliariello, che risponde in Transatlantico ai cronisti che gli chiedono se la maggioranza sia da oggi più debole o più forte. "Questa è una maggioranza con meno numeri e più coesione, assuma lo spirito che c'e' nel governo".

11:42 Molteni (Lega): "Letta ha perso la sfida"

"In questi otto mesi il governo Letta ha dimostrato di non avere coraggio e di non avere più la fiducia dei cittadini. Avete perso la sfida delle larghe intese, che sono miseramente fallite e non hanno migliorato il Paese", ha detto il deputato della Lega Nord, Nicola Molteni. "Oggi c'è un governo debole, tenuto insieme solo dall'ostinazione del Capo dello Stato, che ha nominato quattro senatori a vita per fare da stampella a questo esecutivo. Siamo diventati i camerieri di un'Europa che non ci piace: quella delle banche, dei tecnocrati e della burocrazia, che ha portato solo disoccupazione e miseria. Andando avanti con questo governo il Paese, e il Nord, non si salverà".

11:28 Santanchè: "Non vedo futuro per Letta"

"Vedo molto poco il futuro di questo governo. La nostra è un'opposizione volta ad risolvere qualche problema degli italiani". A dichiararlo la parlamentare di Forza Italia, Daniela Santanchè. Mentre sull'elezione di Renzi la Santanchè ha commentato "gli faccio gli auguri di buon lavoro - ha concluso - certo che per Renzi sarà difficile perché facile distruggere tutto, molto più difficile ricostruire".

11:20 Letta: "Il Paese non ripiomberà nel caos"

11:04 Fitto: "Letta ha sprecato sette mesi"

"L'intervento di Letta ha confermato tutti i nostri timori e la nostra sfiducia. Nessuna prospettiva concreta, se non confusi rinvii in avanti. E nessuna presa d'atto di come si siano sciupati 7 mesi di governo sia rispetto al rilancio dell'economia sia rispetto alla pacificazione nazionale". Così Raffaele Fitto (Fi) commenta le parole del premier. "Avvilente, poi, sentire ancora una volta derubricare a mero caso giudiziario quella che è invece una questione massimamente politica e democratica, cioè la sorte di un leader scelto liberamente da oltre 9 milioni di italiani, Silvio Berlusconi. Infine, un dubbio. In quello che Enrico Letta ha definito il 'ventennio sprecato', dove erano e cosa facevano Alfano e compagni?".