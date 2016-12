L. voto, Renzi: regole con FI e M5S

19:45 - "Le regole si fanno con gli altri apposta perché non la pensano come noi. Ma patti chiari: se Grillo dice no alla mia proposta c'è qualcosa che non torna". Lo afferma il segretario del Pd, Matteo Renzi, aggiungendo: "Così con FI: siete disponibili a un'intesa?" Se sì, ci si mette d'accordo". Poi aggiunge: "Il Mattarellum può essere una soluzione o anche la legge dei sindaci. La cosa fondamentale è che sia chiaro che chi vince governa".