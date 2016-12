21 dicembre 2013 L. Stabilità, protesta M5S contro le lobby La denuncia: "A decidere in Parlamento non sono i deputati, ma gli affaristi come De Benedetti". L'ex funzionario Luigi Tivelli è il "vero mercante del tempio" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:26 - Protesta del M5S alla Camera contro le pressioni delle lobby durante il cammino della legge di stabilità in Parlamento. "A decidere non sono i ministri, non sono i sottosegretari o i deputati, sono i lobbisti, gli affaristi, come De Benedetti", ha denunciato Girgis Sorial nel corso del dibattito in Aula sul ddl bilancio per il quale i 5 Stelle hanno espresso voto contrario.

L'esponente del Movimento è stato ripreso dal presidente della Camera, Laura Boldrini, che lo ha invitato ad utilizzare "toni corretti" e un linguaggio "appropriato". Sorial si è riferito agli altri deputati con definizioni come "fantoccio" e "porcellini del Porcellum".



Attacco al lobbista del Pd - I deputati del M5S, in particolare, sono andati all'attacco dell'ex funzionario della Camera Luigi Tivelli: sarebbe lui il lobbista del Pd "intercettato" dai 5 Stelle di fronte a una commissione di Montecitorio mentre si vantava di aver fatto bloccare il taglio delle pensioni d'oro.



"Tivelli, qui decido tutto io" - "Tivelli è il vero mercante del tempio", ha detto Sorias. Subito dopo i deputati M5S hanno alzato cartelli con la foto dell'ex funzionario e la scritta: "Tivelli, qui decido tutto io". Dal M5S fanno sapere che il nastro con la registrazione dell'ex funzionario potrebbe essere trasmesso alla magistratura.