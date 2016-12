06:38 - Continua a far discutere la legge di Stabilità: oggi sarà all'esame di Bruxelles e martedì in Senato. Previsto per stamani il vertice dei sindacati per decidere eventuali mobilitazioni. Il governo difende però la manovra: la Tasi pesa meno di Imu e Tares, spiega infatti il ministero delle Finanze. Prosegue intanto fino a domani il presidio antagonista a Roma.