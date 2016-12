L.Stabilità, Fassina: no polemiche

20:28 - "Il disegno di legge di Stabilità in discussione al Senato determina per il 2014, per famiglie e imprese non finanziarie, una riduzione di imposte di 1,661 miliardi di euro". Lo afferma il viceministro all'Economia, Stefano Fassina, commentando i dati della Cgia di Mestre. "Il governo, insieme alla commissione Bilancio del Senato, è impegnato a migliorare il ddl. I loquaci esponenti del Pdl dovrebbero evitare polemiche strumentali", aggiunge.