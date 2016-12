L. Stabilità:chiusura per domenica

23:35 - Entro le 13 di sabato saranno presentati in commissione Bilancio del Senato "tutti gli emendamenti", e del governo e dei relatori alla legge di stabilità, compresi quelli su cuneo fiscale e casa. Lo ha affermato il co-relatore, Giorgio Santini (Pd) parlando con i cronisti in Senato. La commissione Bilancio del Senato si riunirà alle 15. Dopodiché si andrà avanti anche in seduta notturna, così come domenica, giorno in cui si conta di chiudere.