21:26 - Le prime indicazioni sulla legge di Stabilità "non convincono" la Cgil secondo la quale nel provvedimento presentato dal governo "mancano un chiaro segnale di equità e chiare indicazioni in direzione di ridistribuzione del reddito". In particolare, secondo la Cgil, sono insufficienti le risorse destinate alla restituzione fiscale per i lavoratori mentre per il reddito da pensione nulla è stato fatto.