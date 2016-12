L.Stabilità, Camusso:sì a dialogo

11:40 - "Noi abbiamo già una piattaforma aperta con Cisl e Uil, nelle prossime ore valuteremo come trasformarla in mobilitazione nei prossimi giorni. Lo ha detto il segretario generale Cgil, Susanna Camusso, che però aggiunge: "Credo che prevedremo e penseremo a tutte le forme utili per la nostra piattaforma per determinare un percorso che da un lato accompagni la discussione in Parlamento e dall'altro continui a tenere aperto il dialogo con il governo".