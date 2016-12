14:09 - "Di questa stabilità l'Italia può morire". E' l'opinione del coordinatore del Pdl, Sandro Bondi, il quale spiega come "si tratta di un provvedimento che non aiuta l'economia a crescere e che prevede un aumento consistente delle tasse, per ora abilmente camuffate". Per Bondi, "tutto questo non tarderà a venire alla luce".