L.stabilità, approvata la "Google tax"

21:25 - La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento alla legge di Stabilità che introduce in Italia, prima in Europa, la "Google tax", per la quale i giganti del web, da Google ad Amazon, dovranno avere partita Iva italiana. Il governo si è rimesso alla Commissione, dando cioè un tacito assenso. In questo modo i volumi di vendita realizzati in Italia sarebbero anche fatturati nel nostro Paese, con il conseguente gettito.

In pratica i guadagni derivanti dalla vendita di pubblicità, nell'e-commerce o nel gioco on line sarebbero fatturati in Italia. Dubbi li hanno sollevati Giampaolo Galli e Marco Causi del Pd, timorosi che questa norma possa andare in contrasto con le normative europee visto che il dossier a Bruxelles non è stato ancora affrontato. La commissione ha pure approvato un emendamento di Stefania Covello (Pd) che mira alla tracciabilità: esso stabilisce che l'acquisto di servizi di pubblicità on line deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale.



Copyright editoria, in ddl compenso da motori ricerca - Un compenso agli editori per l'utilizzo dei contenuti da parte dei motori di ricerca. E' quanto prevede il ddl approvato in cdm. Secondo la norma l'utilizzazione dei contenuti da parte del motore di ricerca è consentita solo dopo un accordo con il titolare del diritto, in mancanza le condizioni economiche sono stabilite da Agcom.