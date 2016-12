L.elettorale, parola alla Consulta

21:35 - Toccherà alla Corte Costituzionale prende in mano la patata bollente della riforma elettorale, La politica, ancora una volta, tentenna: la commissione Affari costituzionali del Senato ha infatti rinviato a dopo l'8 dicembre la discussione sul ripristino del Matterellum. Dunque, gli occhi sono tutti puntati sulla Consulta: qui si riuniranno i 15 giudici per decidere, una volta per tutte, se il cosiddetto Porcellum sia legittimo o no.

Nel mirino sia il premio di maggioranza che è assegnato a chi prende più voti senza fissare una soglia minima d'accesso;sia le liste bloccate, predeterminate dai partiti, che non consentono le preferenze. La Corte potrebbe "bocciare" il premio, riportando il sistema al proporzionale con soglia di sbarramento in ingresso. Oppure potrebbe "aggredire" le liste bloccate - anche se molti giuristi ritengono che questo sia l'aspetto su cui è più difficile intervenire. O, ancora, potrebbe attaccare l'intero impianto della legge e stabilire espressamente il ritorno del Mattarellum, in vigore prima del Porcellum, che assegna il 75% dei seggi col maggioritario e il 25% col proporzionale. Ognuna di queste scelte ha punti di forza e punti di debolezza.

A monte c'è l'incognita dell'ammissibilità del quesito. Il timore di fondo è che si finisca col domandare alla Corte, in maniera indiretta, di svolgere il ruolo del legislatore. Altri pensano invece che non si possa sottrarre alla vigilanza della Corte la materia elettorale e ritengono che l'istanza sia ammissibile. Ma, a quanto pare, l'ammissibilità del quesito non sarebbe un ostacolo insormontabile. In ogni caso, i tempi di delibera non saranno immediati. I giudici potrebbero ebbero anche affrontarla nel 2014, visto che dopo questa settimana non c'è più nulla in calendario fino a metà gennaio. Insomma, potrebbe anche arrivare prima la politica.