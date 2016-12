Tgcom24 >

Politica >

Kyenge: "Anche io ho fatto la badante<br> Era l'unico modo per pagarmi gli studi" 19 novembre 2013 Kyenge: "Anche io ho fatto la badante

Era l'unico modo per pagarmi gli studi" Il ministro per l'Integrazione: "Bisogna cercare di rafforzare la formazione di queste persone, spesso hanno bisogno di un grande sostegno psicologico" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:11 - Badante con anziani, babysitter con bambini: anche il ministro Cecile Kyenge ha lavorato assistendo le persone più deboli per pagarsi gli studi nel primo periodo di permanenza in Italia. "Anch'io per sei anni sono stata dietro a quel lavoro", ha rivelato alla presentazione del video-reportage Badami. Il ministro per l'Integrazione ha raccontato di aver seguito per un anno una signora novantenne, per due anni una donna non autosufficiente e di essersi occupata anche di alcuni bambini. "In questo modo mi pagavo gli studi", ha spiegato. Cecile Kyenge ha ammesso che si è trattato di un periodo difficile della sua vita, di qui un suo appello accorato: "Bisogna cercare di rafforzare la formazione di queste persone, che spesso hanno bisogno di un grande sostegno psicologico". "Per pochi mesi - ha aggiunto - ho assistito dei malati terminali in Oncologia, ho visto le persone che assistevano questi malati e che non si lamentavano mai, lo facevano con amore. Queste persone vanno sostenute".