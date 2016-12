Ius soli, Alfano apre a Matteo Renzi E lo sfida: subito stop soldi ai partiti

15:35 - "Non possiamo accogliere tutti. Sullo ius soli si può lavorare, ma deve essere chiaro che non possiamo aprire la porta a tutti i migranti e che lo ius soli deve essere strettamente collegato al ciclo scolastico". Così ha detto Angelino Alfano, intervistato a "In mezz'ora", commentando le dichiarazioni di Matteo Renzi in merito all'assemblea nazionale del Pd.

Soldi ai partiti, la sfida di Alfano - Alfano lancia poi così la sua sfida al neosegretario sul fronte finanziamenti pubblici ai partiti: "L'unica cosa che Renzi, se voleva fare sul serio, doveva dire è che il finanziamento pubblico ai partiti va tagliato da domani mattina, non dal 2017. E' l'unica cosa che non ha detto".



"Unioni civili? Famiglia resta la priorità" - E commenta le dichiarazioni del sindaco sulle unioni civili dicendo: "Per noi la famiglia è fatta da un uomo, una donna che si sposano per la procreazione e dai figli. Ma siccome abbiamo grande rispetto per l'affettività di chiunque, siamo pronti, per le garanzie patrimoniali, a intervenire sul codice civile. Ma la famiglia non si tocca e ha la priorità".



"Ok al patto con il governo" - "Noi abbiamo detto fin dal mese scorso che chiediamo un contratto di governo. Oggi Renzi dice: 'chiediamo un contratto di governo'. Va bene, ma noi abbiamo come interlocutore Letta, con lui noi abbiamo fatto un patto per il governo: troverà lui il modo di mettere d'accordo le parti".



"Io amo l'Italia e sappiamo dove andremo a parare - riprende -. La gara ultima sarà alla fine con Renzi che oggi ha giocato palloni di sinistra. Oggi comincia la partita e la gara finale sarà con lui".



Ma avverte: "E' chiaro che in Italia ci sono tre poli: quello della contestazione, con Grillo che ha fatto riforme zero. Poi da oggi prende forma il polo della rottamazione. Noi invece vogliamo essere il polo della costruzione".



"Voto, Renzi è sul nostro terreno" - Forti motivi di contatto Alfano li trova sul piano della legge elettorale: "Siamo per un premio di maggioranza che consenta al vincitore di governare. E' bene che oggi Renzi ci raggiunga su nostro terreno. Noi vogliamo: più poteri al premier, elezione diretta del premier, scelta dei deputati e dei senatori e scelta della coalizione a cui dare il premio di maggioranza. Noi siamo fermi alle parole di Letta, ossia che per decidere si parta dalla maggioranza".



Alfano lancia poi un altro messaggio al neosegretario Pd dicendo: "Vediamo se Renzi ci sta a una vera e grande rivoluzione culturale: rendere regola generale il silenzio assenso. Se lo Stato non risponde a una qualsiasi domanda del cittadino allora il cittadino può realizzare quello che ha chiesto. Lo Stato potrà fare solo controlli ex post e non più ex ante a controllo delle domande. Vediamo se Renzi ci sta: potrebbe essere un obiettivo per il 2014".



"Discorso di Renzi di sinistra" - E sulle parole del sindaco a Milano: "Noi non potevamo chiedere un discorso politicamente più vantaggioso per noi di quello che ha fatto Renzi. Noi potevamo temere l'invasione di campo su temi tipici della sinistra, lui ha fatto un discorso di sinistra radicale sull'immigrazione, sul lavoro, sul sindacato e le unioni gay. a noi va benissimo".



"Forconi? Saremo durissimi con chi attacca e minaccia" - "Ci è chiaro il disagio milioni di italiani - dice Alfano sulla vicenda dei forconi -, ma ci vuole un distinguo tra chi va in piazza per manifestare pacificamente e chi va a tirare la vernice contro i poliziotti, minaccia i commercianti, impedisce alle merci di circolare, ai cittadini di muoversi: con loro saremo durissimi. Non voglio dire legge e ordine, ma la penso".



"Ncd, non sarò io il segretario" - Il vicepremier dice poi che non sarà lui il segretario del Nuovo centro democratico. "In questo momento la dedizione al governo viene prima di tutto. Non intendo assumere incarichi nel partito. I nomi? Non lo so, da qui a marzo, quando ci sarà l'Assemblea fondativa, vedremo. Ci sono molte adesioni".