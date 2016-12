Istruzione, l'idea di Carrozza "Meno compiti e più libri"

08:37 - E se a lanciare l'idea di fare meno compiti fosse proprio il ministro dell'Istruzione?! Perché è proprio quello che è successo a Pisa davanti a più di duemila ragazzi a Pisa, in piazza dei Miracoli, ai piedi della Torre pendente. Maria Chiara Carrozza parla senza peli sulla lingua dicendo quello che pensa: "Convincete i vostri insegnanti a non darvi troppi compiti per le vacanze".

Lo stupore - Una frase decisa, chiara che ha lasciato tutti i presenti di stucco, ammutoliti per qualche secondo per poi innalzare un'ovazione paragonabili a quelle dello stadio. Ovviamente, quel breve pensiero, ha un seguito ben preciso: "Il tempo che avete in più, dedicatelo alla lettura. Perché leggere un libro significa avere consapevolezza dell'importanza della cultura e può essere anche un gesto di evasione, importante per la crescita degli individui senza ricorrere a scorciatoie come lo sballo per sentirsi più grandi o star meglio insieme agli altri". Il ministro Carrizzo, infatti, propone uno scambio o meglio un bilanciamento di cultura tra scuola e realtà comprendendo anche le mostre e quello che ci circonda oggigiorno.

Vivere per imparare - Rettore, professoressa, ex scout ma soprattutto mamma, Maria Chiara Carrozza parlando con i giornalisti descrive alla perfezione il suo ideale di cultura. Una cultura da vivere: "Le vacanze di Natale sono ottime per scoprire le città d'arte, visitare mostre, musei e approfondire sui libri il contesto storico e culturale di quelle visite fatte dal vivo". Importanti, per il ministro, anche i concerti e gli eventi che arricchiscono la mente e lo spirito. Insomma: un'idea, un messaggio forte che pare abbia raccolto molti consensi tra i ragazzi che hanno continuato ad applaudire fino alla fine della manifestazione.