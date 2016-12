Intervista su Berlusconi, il Csm non trasferisce il giudice Esposito

14:38 - Il Csm ha archiviato la pratica sul trasferimento d'ufficio per incompatibilità di Antonio Esposito, il presidente del collegio che in Cassazione ha condannato Silvio Berlusconi, per l'intervista concessa al Mattino qualche giorno dopo quella sentenza e prima del deposito delle motivazioni. Ma bacchetta il magistrato, sottolineando quanto improvvida sia stata quella intervista. La delibera è passata a larga maggioranza, con 17 voti a favore.

A mettere la parola fine sulla vicenda è stato il plenum di Palazzo dei Marescialli che ha fatto sue le conclusioni della Prima Commissione, sia pure sopprimendo intere parti della proposta di delibera iniziale. Fu in particolare un passaggio dell'intervista di Esposito, quello su Berlusconi condannato non perché non poteva non sapere ma perché sapeva (poi smentito dallo stesso magistrato che contestò al quotidiano di aver manipolato il testo) a far infuriare il Pdl, che a suo tempo aveva accusato il magistrato di aver anticipato le motivazioni della sentenza prima che fossero ufficialmente depositate.



La ragione per cui il Csm archivia è che nella condotta di Esposito ci sono "profili di natura disciplinare e deontologica da valutare nella sedi competenti". La legge non permette a Palazzo dei Marescialli di intervenire quando la condotta di un magistrato possa essere oggetto di un'iniziativa disciplinare. Ma il Csm non rinuncia a rivolgere a Esposito espliciti richiami e, utilizzando le parole del Capo dello Stato, gli ricorda che i magistrati devono osservare nei loro comportamenti "misura e riservatezza", "non cedere a fuorvianti esposizioni mediatiche", "non indulgere in atteggiamenti protagonistici e personalistici".