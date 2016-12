Incontro Letta-Fassina "positivo"

18:48 - Incontro "positivo" fra il premier Enrico Letta e il viceministro Stefano Fassina. Spiegano fonti di Palazzo Chigi che si è esaminato il complesso della situazione e valutato come gestire ora sia il passaggio della legge di stabilità, che Fassina seguirà in Parlamento, sia il confronto con le parti sociali per migliorarla. "Incontro positivo, ora avanti pancia a terra per superare i problemi di collegialità", ha commentato Letta.