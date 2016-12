Inchiesta Piemonte, Cota: no timori

19:39 - "Ho sempre agito con la più assoluta buona fede. Non solo non ho timori per questa inchiesta ma sono il primo a desiderare che sia fatta piena chiarezza sui rimborsi". Lo ha detto il governatore del Piemonte, Roberto Cota, indagato con l'accusa di peculato e truffa con altri 42 consiglieri. "Con tutta l'attività che faccio io - ha aggiunto - immaginate come possa ricordare anche l'ultimo scontrino. Siamo oggetto di un attacco mediatico molto forte".