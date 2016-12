06:07 - Arriva sul tavolo del Consiglio dei ministri il consueto decreto di fine anno, il cosiddetto "milleproroghe" dopo che il "Salva-Roma", nonostante la fiducia, è stato lasciato decadere su pressione del Quirinale. Nel dl anche la correzione della norma sugli affitti d'oro per i palazzi delle Camere. Attesa per la proroga per lo stop agli sfratti. Slitta a gennaio il possibile aumento "Tasi" al 3,5 per mille.