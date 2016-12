22:13 - Il Pd ritira l'emendamento sull'Imu della discordia, quello che faceva pagare la prima rata ai proprietari di case con rendita catastale superiore ai 750 euro. I democratici si sono detti "rassicurati" dal governo sulle altri misure sociali che essi chiedevano. Non arretrano invece i deputati di Scelta civica che avevano presentato due proposte di con effetti analoghi a quelli dell'emendamento targato Pd.

I "montiani" pretendono che il governo dia garanzie su fatto che esso per cancellare anche la seconda rata Imu non aumenti altre tasse, come le accise sulla benzina. Dopo i commenti negativi dei giornali e una bordata di critiche dal Pdl (Renato Brunetta, Annamaria Bernini, Maurizio Gasparri, Debora Bergamini), il capogruppo Pd in commissione Bilancio, Maino Marchi, primo firmatario della proposta, ne ha annunciato il ritiro, anche a seguito delle pressioni di molti dirigenti del Pd, come Francesco Boccia, presidente della commissione Bilancio o Matteo Colaninno, responsabile economia del Pd.



Soddisfatto il Pdl - Decisione salutata positivamente dal Pdl ora con sollievo, come Daniele Capezzone, ora con ironia come Gasparri. Per altro c'è stata anche una polemica tutta interna al Pd dato che un paio di quotidiani avevano scritto che l'emendamento era stato "ispirato" da Renzi, mentre in realtà esso era stato firmato da tutti i parlamentari Pd in commissione Bilancio. I renziani Dario Nardella e Ernesto Carbone hanno chiesto al premier Letta di "dissociarsi" dalla polemica. Marchi ha spiegato che l'emendamento serviva a far pressione sul governo circa la copertura di alcuni provvedimenti per il 2013, a partire dalla Cig in deroga, e su questi si sono sentiti "rassicurati" dalle parole del sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta.



Ma la tensione non scende perché Scelta Civica non recede e mantiene i suoi due emendamenti: il primo innalza da 200 a 400 euro la franchigia, facendo pagare la residua parte dell'imposta oltre tale soglia; il secondo prevede che i redditi oltre i 55.000 euro paghino un decimo della rata di giugno. I "montiani" sono sempre stati contrari all'abolizione dell'Imu per tutti, e dopo che si torna ad ipotizzare l'aumento delle accise sulla benzina nella manovrina di fine anno, non intendono ritirare le loro proposte: "Se il governo ha le risorse - spiega Enrico Zanetti - per coprire l'abolizione della seconda rata senza aumentare altre imposte, noi saremo felici di ritirare il nostro emendamento". Le commissioni Bilancio e Senato voteranno gli emendamenti sull'Imu, mentre in giornata sono stati esaminati e votati quelli relativi all'articolo del decreto sulla Tares.