Imu, Letta: "Seconda rata non si paga"

18:23 - "Non si torna indietro sulla decisione già presa dello stop alla seconda rata Imu". Lo dice il premier Enrico Letta in conferenza stampa, sgombrando i dubbi e le polemiche interne alla maggioranza di questi ultimi giorni. Il premier ha poi sottolineato come si stia lavorando sulla copertura economica del provvedimento: "Non è semplice ma stiamo arrivando a conclusione".

Letta raddrizza dunque il timone dopo che il suo ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, aveva messo in dubbio la cancellazione della seconda rata dell'imposta sugli immobili.



Servono infatti 2 miliardi di euro per finanziare il provvedimento e, nel caso via XX Settembre non trovasse i fondi, l'Italia rischia di violare l'impegno assunto con la Commissione europea di mantenere l'indebitamento netto entro il 3% del Pil.



I tecnici del Ministero starebbero pensando di reperire le risorse necessarie aumentando gli acconti Ires e Irap delle banche.



"C'è stato un cortocircuito legato alle frasi del ministro Saccomanni sull'Imu, ma diciamo le stesse cose: la decisione che nel 2013 la prima e la seconda rata non sarà pagata è una decisione già assunta e non si torna indietro e ha detto che la copertura su questo tema è non semplice" ha chiarito il premier.



Dal 2014 l'Imu cambia nome e forma - Dal prossimo anno l'imposta municipale sugli immobili, introdotta dal governo Monti, cambierà forma. Stando a quanto previsto nella legge di Stabilità, al posto di Imu, che resterà solo per case di lusso e di pregio artistico o storico, e Tares, la tassa sui rifiuti, sarà introdotta una nuova imposta sui servizi comunali, denominata Trise.



Palle d'acciaio, Letta: "Allibito" - Il premier commenta il polverone alzatosi per la sua dichiarazione di giovedì sulle balls of steel: "Sono rimasto allibito: ho letto effluvi di frasi, articoli e trasmissioni tv su che cosa avrei voluto dire con una frase che non ho mai detto. Si è trattato di un cortocircuito legato alla traduzione in inglese di una frase idiomatica. Non c'è da parte mia né un cambio di linguaggio né cambio strategico".