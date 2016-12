Imu, il sottosegretario Legnini: "Casa e benzina non aumenteranno"

13:18 - "Non ci sarà alcun aumento della benzina. Il decreto legge Imu sarà all'esame del Consiglio dei ministri che discuterà di questa ipotesi, che si atteggia come clausola di salvaguardia differita nel tempo". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanni Legnini. "Ci sarà tutto il tempo" per non farla scattare, ha aggiunto.

Legge di Stabilità, "sulla casa si pagherà meno" - "Siamo a un buon punto, si profila una soluzione: nessuno pagherà più di prima. Anzi bisogna pagare di meno" garantendo le "fasce deboli" e "bisogna trovare le risorse per introdurre le detrazioni", ha sottolineato Legnini ai microfoni di Skytg24 parlando della service tax.



"Lavoriamo su casa e cuneo fiscale" - Le proposte di modifica alla Legge di Stabilità sulla casa e sul cuneo arriveranno nelle prossime ore e saranno da un punto di vista tecnico "riformulazioni di emendamenti parlamentari" che dunque non dovranno sottostare alla tagliola della scadenza delle 13 prevista dal presidente della commissione Bilancio per i nuovi emendamenti, spiega il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio.