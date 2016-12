Il premier Letta: "Larghe intese difficili ma io ho le palle d'acciaio"

18:49 - "Sapevo fin dall'inizio che le larghe intese sarebbero state difficili, ma penso che l'Italia abbia bisogno che noi continuiamo il lavoro che stiamo facendo in questo momento". Lo ha detto il premier Enrico Letta al quotidiano The Irish Times, che ha preceduto il suo arrivo a Dublino. "Siamo in novembre, siamo ancora qui ed io ancora penso che abbiamo la possibilità di continuare a fare un buon lavoro nei prossimi mesi", ha proseguito Letta.

Il premier ha ricordato inoltre che si tratta di mesi molto importanti "nei quali l'intera struttura della politica europea ha bisogno di essere riformata".



"Ho le palle d'acciaio" - "In Europa dicono che ho tirato fuori gli attributi". Così Letta ha risposto alla domanda sulla reazione delle cancellerie europee dopo quello che l'intervistatore definisce "ciò che nessuno nella vita pubblica italiana aveva mai fatto: affrontare testa a testa Silvio Berlusconi, sconfiggendolo". Nel testo dell'intervista in inglese, l'espressione usata dal premier è riportata con "balls of steel".