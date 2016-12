Il Pd avvia lo stop al tesseramento: ultima data l'11 novembre

23:30 - Il Pd, dopo le polemica, si appresta a interrompere il tesseramento a partire dall'11 novembre. Con una mail inviata a tutti i membri della direzione è stato chiesta la modifica al regolamento congressuale. Vale il tacito assenso così da accelerare la procedura. "Se la Direzione Nazionale avallerà la proposta, il tesseramento dei nuovi iscritti si sospenderà fino al giorno della Convenzione Nazionale (24 novembre)". Lo rende noto un comunicato del Pd.

Civati: Renzi minimizza, non mi piace - "Non mi è piaciuto Renzi che ha minimizzato sul tema tesseramenti. In questa corsa folle al tesseramento si è toccato un punto di rara bassezza". Lo ha detto il candidato alla segreteria del Pd Pippo Civati prima dell'ufficializzazione da parte del Pd di avviare lo stop al tesseramento. "Dobbiamo capire chi sono i ras locali che hanno messo in piedi questo sistema - ha aggiunto - la commissione di garanzia valuterà come intervenire nei prossimi giorni. La cosa più intelligente sarebbe quella andare direttamente alle primarie".