Il Pd attacca il leader di FI: "Da Berlusconi un'orgia di frasi eversive"

20:15 - "Berlusconi sta giocando una carta pericolosissima. In un'orgia di frasi dal carattere eversivo e provocatorio, attacca e offende impunemente le istituzioni e i principi costituzionali". Lo ha affermato Danilo Leva, responsabile Giustizia Pd, dopo le affermazioni del Cavaliere alla conferenza dei giovani di FI. "Non è accettabile una simile escalation di toni: siamo oltre la soglia consentita da una democrazia", ha aggiunto.

Fnsi: "Ennesimo attacco di Berlusconi al giornalismo" - "La disperazione per le conseguenze degli errori o delle colpe che gli sono attribuite non giustifica in alcun modo l'ennesimo attacco del presidente Berlusconi al giornalismo e, ancor più specificamente, al Corriere della Sera (il Cavaliere aveva affermato che il Corsera è il mezzo stampa dei pm, ndr)". Lo dichiara il segretario della Federazione nazionale della stampa italiana, Franco Siddi. "Chi è titolare come lui di un portentoso conflitto di interessi - prosegue -, in questa fase declinante, dovrebbe prima cercare di interrogarsi e capire, finalmente, che l'informazione è cosa diversa dalla propaganda. E di una propaganda permanente che si abbatte su giornali e giornalisti non di scuderia non ne possiamo davvero proprio più".