Il Partito democratico ha "perso la testa"? Maria Antonietta testimonial delle primarie

"Io voto perché...". Un hashtag per lanciare le primarie del Partito democratico dell'8 dicembre, un claim strillato sui cartelloni pubblicitari e sul sito del partito, un modo per coinvolgere elettori e simpatizzanti invitandoli a completare la frase. Offrendo il fianco, come ormai spesso succede, a chi fa satira sui social network. Questa volta il Pd ha piazzato un assist niente male, cinguettando dal proprio account ufficiale una immagine della regina Maria Antonietta, morta ghigliottinata durante la rivoluzione francese, e mettendole in bocca una frase poco felice: "Io voto perché... ho perso la testa per il Pd". In questi minuti su Twitter stanno già arrivando i primi commenti dei follower, tutti increduli per una scelta tanto azzardata.