Il governo chiede la fiducia in Senato: la giornata politica scatto dopo scatto

Letta interviene in Senato: "L'Italia corre un rischio fatale"

"L'Italia corre un rischio che potrebbe essere fatale e irrimediabile. Sventare questo rischio dipende da noi, dalle scelte che faremo in quest'Aula, da un sì e da un no. Poco più di cinque mesi fa il presidente Giorgio Napolitano invitava le Camere unite a dare risposte vere ai problemi del Paese. Quel monito fu accolto da un appassionato applauso e ha avuto l'impegno delle forze del governo per dare soluzioni tangibili ai problemi veri del Paese". Così il premier, Enrico Letta, chiedendo al Senato la fiducia al suo governo.

Letta: "Le sentenze si applicano"

"In uno Stato democratico le sentenze si applicano - ha detto il premier - fermo restando il diritto alla difesa per un parlamentare come per qualsiasi cittadino. I piani della vicenda giudiziaria che investe Silvio Berlusconi e del governo non potevano, né possono essere sovrapposti".

Letta: "Con questo sistema elezioni inutili"

Se si tornasse al voto con il Porcellum "ci troveremmo di nuovo con le larghe intese perché non si produrrebbe una chiara maggioranza", ha avvertito il premier Enrico Letta. La stabilità va perseguita come un valore assoluto da perseguire e praticare", ha detto il premier, ricordando i progressi dell'Italia dal '46 al '68 quando, grazie alla stabilità, "i benefici di allora li conoscono tutti gli italiani".

Contestata l'ex senatrice grillina De Pin

Momenti di tensione al termine dell'intervento di Paola De Pin, fuoriuscita del M5S e oggi nel gruppo Misto, che ha annunciato il suo sì al governo. Dai banchi dei grillini le è stato urlato "Venduta". Un senatore M5S si è avviato verso il banco dove De Pin sedeva, protetta dai senatori del Pd, per contestarla: è stato necessario l'intervento dei commessi mentre il presidente Piero Grasso ha stigmatizzato il fatto, annunciando che sarà posto all'attenzione dei questori.

Quagliariello e le firme per la fiducia

Il ministro per le Riforme Costituzionali Gaetano Quagliariello (Pdl) tiene in mano dei fogli con delle firme nell'aula del Senato. Sono 23 i sostenitori della risoluzione della maggioranza per sostenere il governo Letta. Le firme sono quelle di senatori del Pdl e del gruppo Gal.

Si riunisce il gruppo del Pdl, Berlusconi: "Votiamo sfiducia"

Al termine dell'assemblea dei parlamentari del Pdl, Silvio Berlusconi conferma la decisione di votare no alla fiducia decidendo di restare in Aula: "Se uscissimo fuori sarebbe un gesto ambiguo e gli elettori non lo capirebbero". All'assemblea non hanno partecipato i dissidenti del partito.

Bondi a Letta: "Fallirete, è un governicchio"

"Voi fallirete, darete vita a un governicchio che ha ottenuto solo lo scopo di spaccare il Pdl". Lo dice in Senato Sandro Bondi. "Io non assisterò allo spettacolo - ha aggiunto - dell'umiliazione del Pdl, di Berlusconi, del Paese".

Letta replica in Senato: "Stanotte non ho dormito"

"Stanotte non ho dormito...come molti di voi". Con queste parole il premier Enrico Letta apre la propria replica al Senato prima del voto di fiducia. "Oggi siamo ad passaggio che cambia la natura e ci porta davanti a noi obiettivi difficili perché cambiano i numeri, per la situazione economica e perché gli obiettivi sono delicati, a partire dal semestre Ue. Noi siamo impegnati con massima determinazione".

Letta: "Raggiungeremo obiettivi anche con numeri diversi"

"Raggiungeremo gli obiettivi anche se i numeri di questa maggioranza cambiano". Ne è certo il premier Enrico Letta. Nella replica al Senato Letta conferma che si "impegnerà con tutte le sue forze" per raggiungere gli obiettivi di governo. "Se in questi giorni abbiamo tenuto la posizione che abbiamo tenuto" è perché è "meglio cadere che soluzioni di basso profilo".

Alfano: "Nel Pdl 32 no a fiducia, 25 sì"

"32 per sfiducia, 24 per uscire dall'Aula, 25 per votare fiducia". Totale "81" senatori del Pdl. Angelino Alfano nell'Aula del Senato mostra al ministro della Difesa, Mario Mauro, un foglietto con questi numeri relativi al gruppo Pdl. "Una decina assenti o non schierati", annota.

Anche Berlusconi fa la conta dei numeri

Dopo la spaccatura del Pdl, nei minuti che precedono il voto in Aula sulla fiducia al governo, anche Silvio Berlusconi si dedica al 'pallottoliere'. Nell'Emiciclo di Montecitorio, il leader del Pdl mostra a Jole Santelli i numeri annotati su un foglietto: "23 + 34 = 57". Il che dovrebbe significare che 23 votano a favore del governo ma 34 uscirebbero dall'Aula non recependo le decisioni del gruppo.

Berlusconi chiede di intervenire in Aula

Nuovo cambio di programma nel Pdl, con Silvio Berlusconi che decide di intervenire in Aula al Senato dopo la riunione con i senatori del partito e dopo un breve vertice con alcuni fedelissimi.

Berlusconi: "Voteremo la fiducia al governo Letta"

Abbiamo dato vita a questo governo anche nella "speranza che potesse cambiare il clima di questo Paese" per andare "verso la pacificazione" e questa "speranza la conserviamo ancora". Così Silvio Berlusconi, in Senato, annuncia il voto favorevole al governo. "Mettendo insieme le aspettative e il fatto che l'Italia ha bisogno di un governo che produca riforme istituzionali e strutturali abbiamo deciso non senza interno travaglio per il voto di fiducia".

Raggiunto il quorum, il governo ottiene la fiducia in Senato

Il Senato vota la fiducia al governo Letta. Il premier ha ricevuto il via libera dall'Aula dopo aver presentato questa mattina la sua proposta a Palazzo Madama.