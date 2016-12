Il Csm attacca Berlusconi: "Denigra le toghe, democrazia a rischio"

13:53 - E' "palesemente privo di fondamento" accusare la magistratura di avere "finalità eversive". "denigrazioni" di questo tipo sono "del tutto inaccettabili", anche perché mettono a "repentaglio i principi su cui si fonda la convivenza democratica". Questa la "reprimenda" del plenum del Csm nei confronti di Silvio Berlusconi, dopo le accuse del leader di Forza Italia nei confronti di alcuni pm giudicati "schierati".

Reprimenda in "pratica a tutela" della magistratura - La reprimenda è contenuta in una delibera approvata a larga maggioranza (22 voti), con la quale è stata accolta la richiesta dei consiglieri di Unicost di un intervento del Csm a tutela della magistratura per la "campagna mediatica violenta" contro le toghe cominciata l'estate con l'approdo del processo Mediaset in Cassazione e la successiva condanna definitiva del leader di Forza Italia per frode fiscale, che ha poi portato alla sua decadenza dal Senato.



Articoli di stampa e i comizi di Berlusconi nell'occhio del ciclone - Sotto la lente di ingrandimento dei consiglieri sono finiti così articoli di stampa (in gran parte de "Il Giornale", alcuni sul giudice che presiedeva il collegio che ha condannato Berlusconi, Antonio Esposito); ma anche il video-messaggio con il quale il leader di Forza Italia aveva definito "mostruosa e politica" la sua condanna da parte della Cassazione e accusato la magistratura di essere diventata un "contropotere dello Stato" e il più recente comizio, pronunciato davanti a Palazzo Grazioli nel giorno della sua decadenza, con cui il Cavaliere aveva accusato Magistratura Democratica "di aver abbracciato le idee estremiste delle Brigate Rosse".



"Fiducia nella magistratura imprescindibile in una democrazia" - E' da tanto che il Csm non concede le cosiddette "pratiche a tutela" della magistratura, un istituto il cui ricorso eccessivo era stato apertamente criticato dal capo dello Stato. Ma stavolta si tratta di un intervento "insostituibile" - assicurano i consiglieri - per "tutelare il prestigio e la credibilità dell'istituzione giudiziaria nel suo complesso". Perché l'accusa ai giudici di strumentalizzare le proprie funzioni a "fini politici", compromette "la fiducia dei cittadini nella giustizia, che è condizione imprescindibile di un'ordinata vita democratica" e "non consente alcune diversa forma di adeguata tutela". La critica all'operato dei magistrati è "legittima e utile, ma non può spingersi sino a denigrazioni, che anche in relazione alla loro provenienza, compromettano il prestigio della magistratura", sottolinea ancora la delibera.