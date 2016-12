Ignazio Marino: "Favorevole a matrimoni e adozioni gay"

17:57 - A Ignazio Marino, "non fa paura la parola matrimonio tra persone dello stesso sesso". "Noi a Roma, come avevamo promesso, avremo il registro delle unioni civili", ha detto il primo cittadino della Capitale. "Nessuna contrarietà" anche alle adozioni gay, ha aggiunto. "Se due persone si amano si sposano".

E in merito alle adozioni, durante un videoforum di Repubblica Tv, ha detto che "se mi avesse fatto questa domanda nel 1987 probabilmente avrei risposto che non mi sentivo favorevole. Poi seguendo mia figlia in una città all'estero dove aveva compagni di scuola con genitori dello stesso sesso mi sono reso conto che io non ho nessuna contrarietà purché l'adozione venga fatta nell'interesse primario della bimbo o della bimba".