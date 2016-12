Grillo: vogliamo riformare l'Italia

15:48 - "Noi non vogliamo governare, ma riformare il Paese". Così Beppe Grillo ha spiegato gli obiettivi del M5S. Il leader del Movimento, a Bolzano per la campagna elettorale delle amministrative di domenica, ha detto: "In Europa noi siamo ancora i migliori, ma siamo in mano a questi blocchi che sono rimasti uguali da decenni". "Compito dei Cinque Stelle - ha aggiunto - è quello di valorizzare le forze giovani e sane che in Italia ci sono".