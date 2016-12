19:06 - "In Parlamento siedono 150 abusivi di Pd, Sel, Cd e Svp. Questi signori non devono più entrare alla Camera: non hanno alcuna legittimità". Così il leader di M5S, Beppe Grillo, scrive sul suo blog pubblicando i nomi dei 150, dopo la sentenza della Consulta sulla legge elettorale. "Devono essere fermati - continua Grillo - all'ingresso di Montecitorio. Senza di loro il governo Letta-Napolitano non esiste più. Al voto al più presto".

Grillo prosegue, dalle pagine del suo blog, la sua campagna contro la convalida dell'elezione di "150 abusivi eletti alla Camera grazie al premio di maggioranza del Porcellum. La loro elezione non è mai stata convalidata e, in seguito alla pronuncia della Consulta che dichiara incostituzionale il premio di maggioranza, non può più esserlo. Questi signori non devono più entrare in Parlamento: non hanno alcuna legittimità popolare né istituzionale", scrive il leader del Movimento 5 Stelle.



In calce al post, si legge l'elenco dei nomi dei 150 deputati, che sono tutti della coalizione di centrosinistra (Pd, Sel, Centro democratico e Svp). E in un fotomontaggio, Grillo mostra i volti di nove "abusivi": Roberto Giachetti (Pd), vicepresidente della Camera, Ermete Realacci (Pd), presidente della commissione Ambiente, Bruno Tabacci (Cd), presidente della commissione parlamentare per la semplificazione, Ivan Scalfarotto (Pd), Sandro Gozi (Pd), Maria Elena Boschi (Pd), Celeste Costantino (Sel), Daniele Farina (Sel), Giuditta Pini (Pd).