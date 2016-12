14:52 - Napolitano "dal Quirinale non lo smuove nessuno". Lo afferma il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. Il fatto che "sia stato eletto due volte con il Porcellum e sia un presidente incostituzionale al quadrato non lo turba. L'unico atto degno che gli rimane è tornare al Mattarellum (basta un voto in Aula), sciogliere le Camere e non farsi più vedere in giro".