Grillo: Letta in guerra per Draghi

14:30 - "Il Nipote Letta va alla guerra per conto terzi. E' in missione per Draghi". Dopo l'approvazione della Legge di stabilità, Beppe Grillo accusa il premier sul suo blog. "La parola populismo - scrive - è un insulto ai potenti da quando l'opinione pubblica mette in discussione i loro privilegi e l'Europa. Ma populismo vuol dire che se i popoli europei ne hanno pieni i cosiddetti e vogliono un'Europa migliore, gente come Letta deve fare le valigie".