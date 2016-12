11:53 - Per Beppe Grillo le elezioni di febbraio sono state una messinscena e il governo Pd-Pdl era già cosa decisa. "Ci hanno preso per il culo" - tuona il leader M5S dal suo blog -. Il governo delle larghe intese era già stato deciso prima delle elezioni" con "la benedizione" del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Una "messinscena", prosegue Grillo, fatta per "non essere lapidati, ma hanno solo guadagnato tempo".