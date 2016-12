Grillo contro Fazio: M5S a SanremoLa replica su Twitter: "Ti prendiamo"

14:24 - "Verremo a cantare a Sanremo". E' l'annuncio del leader del M5S, Beppe Grillo, in un post sul suo blog, intitolato "Che Fazio fa", in cui si attacca la Rai per il compenso del conduttore televisivo. Grillo cita, in un altro post, anche un servizio del Tg3 su una famiglia costretta a vivere con 700 euro al mese, sottolineando l'ingiustizia a confronto del cachet di Fazio, "il cui contratto è stato rinnovato per un importo di 5.400.000 euro".

Il programma Che tempo che fa di Fazio, "lo stuoino del pdmenoelle, è prodotto da Endemol di proprietà al 33% di Mediaset", premette il post. Cioè, "la Rai compra il suo programma da Berlusconi invece di produrlo internamente" e quindi, quando Fazio afferma "Io faccio guadagnare la mia azienda", "a chi si riferisce? A Endemol?".



Fazio, prosegue Grillo, "dice che lui si guadagna i suoi soldi: 'Questo programma è interamente pagato interamente dalla pubblicità'. Il suo contratto è stato rinnovato per tre anni per un importo di 5.400.000 euro, pari a 1.800.000 all'anno. Fazio di che parla? Quali guadagni si attribuisce? La Rai è tecnicamente fallita, nel 2012 ha perso 245,7 milioni di euro e le previsioni per il 2013 sono di una perdita superiore a 400 milioni".



"Gubitosi e la Tarantola dove trovano i soldi da dare a Fazio? Come giustificano un contratto che è un insulto alla condizione del Paese e ai lavoratori della Rai? Con che faccia? I ricavi della RAI sono di 1.748 milioni, dalla pubblicità entrano 675 milioni. Nel 2012 gli incassi pubblicitari sono diminuiti di 209 milioni e quest'anno forse ne perderà il doppio".



In questa situazione, un'amministratore normale si affiderebbe alle risorse interne, mentre "la coppia Tarantola-Gubitosi fa esattamente il contrario. La Rai ha incassato lo scorso anno 2.683 milioni e ne ha speso il 60% 'per consumi di beni e servizi esterni', un'allucinante cifra di 1.612,6 milioni". Il post insiste: "La Rai farebbe molto bene a fornire i dati sulle spese, in particolare quelle esterne anche se questo dispiace (e ti credo!) a Fazio: 'Io non posso dire quanto guadagno. L'azienda mi vincola alla riservatezza. Non vado contro la mia azienda'".



All'attacco dal blog di Grillo, Fazio ha voluto replicare via Twitter. "Se hai due pezzi belli ti prendiamo! Ripeto: due pezzi!", scrive il conduttore del prossimo Festival della canzone in risposta al tweet del leader M5S: "Verremo a cantare a San Remo. Ripeto: verremo a cantare a San Remo".



Endemol a Grillo: "Mediaset non più nell'azionariato" - "Mediaset non fa più parte dell'azionariato di Endemol, quindi non corrisponde al vero quanto affermato da Beppe Grillo, sul suo blog, nel quale, relativamente a 'Che tempo che fa', ha affermato che è prodotto da Endemol di proprietà al 33% di Mediaset. La Rai compra il suo programma da Berlusconi invece di produrlo internamente". Lo precisa una nota la stessa Endemol.

