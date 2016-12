Grillo all'assalto dell'Europa: "Stiamo arrivando, Euro non è tabù"

08:13 - "Qualcosa di diverso l'Europa sarà se il M5s arrivera' in Europa ma ci arriverà, ci arriverà. Voglio solo farvi un augurio: non ho detto parolacce e non ho gridato, forse non mi riconoscete per la strada mi dicono non gridi e non bestemmi. Da persona normale vi dico: 'vinceremo e che la forza sia con voi e con Obi One Kenobi". Così Beppe Grillo chiude il suo 'contro-discorso' di fine anno. Intanto il suo blog è andato in tilt per i ctroppi contatti.

L'attacco a Napolitano - "A gennaio presenteremo l'impeachment contro Napolitano, spero che come Cossiga si dimetta prima. Lo dico per lui. Non può più permettersi di bloccare un Paese". Questo il passaggio saliente del "contro-discorso" di Grillo parlando di Napolitano.



se Se M5S vince Europee ricontratteremo politiche Ue - "Nel 2014 ci sono le europee, il M5S parteciperà per vincerle, per ridare all'Italia un ruolo centrale in Europa. Le politiche economiche europee sono contro gli interessi nazionali, dettate dagli interessi tedeschi, le ricontratteremo e se necessario disdetteremo accordi firmati da altri governi che non hanno mai sentito la necessità di informare o consultare gli italiani come Monti cha ha firmato un taglio di 50 miliardi all'anno dal 2015 nel bilancio dello Stato per 15/20 anni". Durissimo l'attacco di Grillo nei confronti dell'Europa.



L'euro non è tabù, referendum per confermarlo - "L'euro non è un tabù, gli italiani attraverso un referendum dovranno decidere se adottarlo o meno", dice ancora il comico-politico.



"Al voto con Mattarellum, nuova legga da nuove Camere" - Grillo attacco quindi le Camere e chiede le elezioni immediate con la vecchia legge. "Questo parlamento di nominati che hanno tratto beneficio dal Porcellum non ha l'autorità per definire una nuova legge elettorale. Si deve ripristinare la legge precedente, il Mattarellum, e andare alle elezioni. Il nuovo Parlamento discuterà la nuova legge. Non si può chiedere a dei ladri di fare una legge sui furti".



"L'Italia ha bisogno di scossa, mobilitatevi" - "Il Paese ha bisogno di una scossa, ma quella scossa non può venire solo da me, dai ragazzi in Parlamento, da Casaleggio, dagli attivisti sul territorio, deve venire anche da voi. Non ditemi che non sapete come fare. Dovete informare chiunque conoscete, diffondere la verità, denunciare, impegnarvi in prima persona". Questo l'appello del leader del M5s Beppe Grillo agli italiani.