Grillini minacciano morte deputati

20:12 - Dopo il caso Giacchetti, nuovi insulti e minacce di morte sono stati scagliati contro due deputati, Andrea Romano (Scelta Civica) e Titti di Salvo (Sel), da parte dei militanti 5 stelle, che hanno commentato un post di Beppe Grillo. I due parlamentari erano stati presi di mira infatti dal leader del M5S sulla sua pagina di Facebook con un video in cui i due, prima di Natale, invitavano ad accelerare i lavori della Camera.

Tanto è bastato per dare la stura alla esasperazione dei militanti 'cinque stelle' che hanno iniziato a riempire il post di Grillo con commenti ingiuriosi nei confronti dei due parlamenti e dei politici in generale: "Ma perché dico io, non li abbiamo ancora bruciati col lanciafiamme?", scrive Luca I. "Bastardi e farabutti", replica Fedele C. E così via una serie di insulti di vario genere. "Inutili e corrotti fancazzisti", scrivono altri. "Gentaglia, pezzenti e miserabili", aggiungono altri in un interminabile elenco di offese dirette.