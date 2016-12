Grasso: stallo su legge elettorale

17:22 - "La riforma della legge elettorale sta seguendo un percorso d'urgenza diverso dalle riforme istituzionali, ma al momento lo stallo è evidente". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, a Firenze. Per Grasso i gruppi parlamentari, "anche per il loro disfacimento non riescono a trovare un accordo politico, dimostrando di non riuscire a sentire la marea montante di una rabbia che si riverserà contro tutti i partiti".