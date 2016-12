Grasso: "Abbiamo leggi carcerogene Va rivista la custodia cautelare"

11:36 - "Abbiamo leggi che io definisco 'carcerogene', perché creano nuovi reati e determinano altri condannati che poco senso ha tenere nei penitenziari piuttosto che in strutture diverse di sostegno". A dirlo è il presidente del Senato, Pietro Grasso, parlando a un convegno su amnistia e indulto.

Il numero uno di Palazzo Madama ribadisce dunque il suo impegno di lavorare a una riforma della giustizia dicendo: "Come presidente del Senato, non intendo venir meno alla promessa fatta all'atto della mia candidatura. Intendo farlo nel rispetto di quel ruolo arbitrale che è proprio della carica che ricopro".



"Custodia cautelare da rivedere" - E poi rilancia sulle carceri: "Dobbiamo affrontare il tema della custodia cautelare: se quasi la metà dei detenuti è 'in attesa di giudizio', è perché i processi da noi arrivano a durare 10, 12 anni. Il tema dei tempi della giustizia è basilare anche per dare certezza all'esecuzione della pena. In questo io ho spesso proposto di bloccare il decorso della prescrizione nel momento in cui inizia il processo, e altre piccole riforme in questo senso tra cui l'improcedibilità per tenuità del fatto".



"No a logiche maggioritarie per l'amnistia" - "Amnistia e indulto - sottolinea ancora Grasso - sono provvedimenti rispetto ai quali il Parlamento italiano è sovrano in quanto si tratta di scelte che per il loro rilievo istituzionale e il loro impatto sulla tutela dei diritti umani devono sfuggire alle logiche maggioritarie che accompagnano l'ordinario procedimento legislativo".



"Il titolo di questo incontro, dedicato a una riflessione sui temi dell'amnistia, dell'indulto e della riforma della giustizia, parla di una clemenza 'necessaria' - riprende -. Come tutti sapete l'amnistia e l'indulto sono provvedimenti di clemenza, concessi dallo Stato ai soggetti condannati per determinate tipologie di reati, rispetto ai quali la Costituzione prevede specifiche garanzie; mi riferisco non solo all'approvazione con legge, ma anche ai quorum elevati richiesti per le relative deliberazioni".