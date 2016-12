19:18 - Le norme sulla Tasi, la nuova imposta sui servizi, non saranno inserite nel decreti milleproroghe all'esame del Consiglio dei ministri domani, ma nel provvedimento sull'Imu in scadenza a fine gennaio. Lo rendono noto fonti di governo. Tra le ipotesi vi era quella di aumentare l'aliquota massima dell'imposta: per la prima casa da 2,5 al 3,5 per mille, per la seconda dal 10,6 all'11,6 per mille.