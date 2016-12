Governo Letta, pressing dagli alleati Pd: si cambi. Alfano: abbiamo numeri

15:46 - Tutti in pressing sul governo Letta. Da Renzi a Cuperlo, ad Alfano, gli esponenti delle forze che sostengono l'esecutivo chiedono un forte cambio di rotta e ammoniscono il premier: tenga conto della nuova maggioranza. Il leader di Ncd avverte che "la vita del governo dipende da noi" e annuncia un patto di programma. Gianni Cuperlo dice che "Letta è seduto su una polveriera", mentre Matteo Renzi garantisce: "Adesso ci faremo sentire".

Insomma, un pressing bipartisan che, c'è da giurarci, peserà molto sul premier nelle prossime settimane.



Alfano: "La vita del governo dipende da noi" - "Abbiamo parlamentari sufficienti per tenere in vita il governo ma anche viceversa". Lo ha detto il vicepremier Angelino Alfano il quale ha anche commentato le mosse di Renzi: "Vedremo chi sarà il segretario e se come primo gesto vorrà far cadere il governo. Spero la vicenda del Pd non ricada sull'Italia e che il conto non lo paghino gli italiani".



"Subito dopo il congresso del Partito democratico e l'approvazione definitiva della legge di Stabilità vogliamo fare con i partner di governo un contratto di programma, che chiamerei 'Italia 2014'", ha aggiunto Alfano. "Noi abbiamo idee chiare: modifica della legge elettorale, riforma della Costituzione per cambiare il bicameralismo, diminuire la tassazione sul lavoro e premiare il salario di produttività", ha sottolineato il ministro dell'Interno.



Cuperlo: "Letta è seduto su una polveriera" - Cerca di dare una scrollata all'esecutivo il candidato alle primarie del Pd Gianni Cuperlo: "Il governo è più forte se fa le cose, le ricette usate fino ad ora non bastano perché il Paese è seduto sull'orlo di una polveriera. Serve adesso un cambio di passo e decisivo".



E sul 'concorrente' Renzi: "La differenza tra me e lui è che pensare di uscire da questa crisi con ricette del passato ventennio non funziona. La nostra è una crisi della domanda e se reagisci dicendo che serve più flessibilità nel mercato del lavoro. E' come entrare in un concessionario, comprare una macchina nuova di zecca e poi tutte la mattine gli cambi l'olio del motore invece che metterci benzina. Poi però la macchina non cammina..".



Renzi: "Il governo non ignori che c'è una nuova alleanza" - "Il governo delle larghe intese è saltato. Con il ritiro di Forza Italia e la decadenza di Berlusconi non c'è più - dice il sindaco di Firenze -. Allora questo governo non può continuare ad andare avanti facendo finta che tutto sia rimasto uguale. Bisogna dare una svolta. Bisogna fare finalmente le cose che servono".



Renzi chiede uno scossone e spiega: "Il Pd in questi mesi, in queste settimane, è stato molto prudente, paziente, responsabile. Ok, siamo stati dei 'good guys', dei bravi ragazzi. Però adesso è il momento di chiedere che le cose si facciano, e quindi ci faremo sentire'. E la nuova maggioranza potrà avere la forza per fare le riforme 'perché il Pd che è il partito più importante della coalizione ha queste idee in testa, e quindi se noi le abbiamo in testa le tireremo fuori".



L'alternativa è chiara, avverte Renzi. "Altrimenti 'finish'". Per creare nuovi posti di lavoro, dice, bisogna "rimuovere gli ostacoli alle imprese, togliere burocrazia, oppressione fiscale e sistema della giustizia, ma la legge di Stabilità non va in questa direzione, è un semplice intervento di tenuta dei conti".



Epifani: "No al voto in primavera" - A frenare è dunque il segretario del Pd Guglielmo Epifani, che dice: "Campagna elettorale? Berlusconi ci ha abituati a farla in maniera permanente, anche quando stava al governo. Noi a primavera abbiamo cinquemila Comuni che votano, a maggio abbiamo le europee, quindi in qualche misura una campagna elettorale già c'è. Se invece pensiamo alla possibilità di votare in primavera, io non la voglio e la escluderei".



"Noi - ha aggiunto - non abbiamo paura di nessuno, rispettiamo tutti, ma non abbiamo paura di nessuno. Restiamo la più grande forza politica del Paese, abbiamo vinto tutte le amministrative. Il punto vero è che noi oggi ci carichiamo di una responsabilità ancora più grande e abbiamo all'opposizione da una parte il Movimento Cinque Stelle e dall'altra la nuova Forza Italia, e questo rende più insidioso il terreno. Dobbiamo saper rispondere alzando la qualità dell'azione di governo. La nuova situazione richiede una ridefinizione dell'agenda di temi e di cose da affrontare. Le sfide saranno molto più impegnative, su questo ci giochiamo l'efficacia dell'azione di governo".