Governo:confermati tagli per 32 mld

20:41 - L'obiettivo della revisione della spesa, per il 2014-16, è reperire risorse per almeno due punti di Pil (32 miliardi) entro il 2016, con risparmi significativi anche nel 2014 e nel 2015. Lo scrive il governo, per la prima volta 'nero su bianco' in un documento messo online. La maggior parte delle risorse saranno utilizzate per abbattere le tasse sul lavoro; una parte per investimenti e per la riduzione di deficit e debito.